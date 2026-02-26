 
Общество

«Он не работает»: Армен Мнацаканян и Антон Минаков переработают закон о тишине

Переработать закон о тишине, действующий в Псковской области, предложил лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян. В этом его поддержал лидер фракции ЛДПР Антон Минаков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии Собрания. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Нашим коллегам из УМВД также тяжело, как и в ЖКХ. Я вернусь к вопросу о законе о тишине. У меня складывается впечатление, что этот закон надо перенастраивать. Не дело полиции ходить и стучать в дверь. Надо кардинально решить эту проблему. Пора уже поставить точку. Если человек заселяется в многоквартирный дом, значит, должно быть уважение к соседям. Это не только в Пскове, это должно распространяться и в деревни, всюду. Даже для тех, кто громко слушает музыку», - высказался Армен Мнацаканян.

По его мнению, к контролю нужно в первую очередь подключать управляющие компании. Полиция должна привлекаться лишь в крайнем случае.

«Надо подключать к этому делу управляющие компании. Они в первую очередь должны контролировать тишину. Прежде чем заселиться в квартиру, пусть подписывают договор об исполнении своих человеческих обязанностей. Полиция должна быть второй в этом, но наказание должно быть очень строгим. Не зря люди, которые не видят помощи, начинают не справляться с ситуацией. Я готов быть помощником в этом деле. По мигрантам у меня есть сведения: как нарушали, так и нарушают. Некоторые ведут себя совершенно безобразно. Дети могут бегать до трех ночи, крики, шум. Надо кардинально менять закон о тишине, надо всех подключать. Наш закон о тишине не работает практически никак», - резюмировал Армен Мнацаканян.

Его поддержал Антон Минаков и предложил сотрудничать в данном вопросе.

«Кроме шуток, мы этот вопрос обсуждали, я с Арменом Мнацаканяном согласен, надо перенастраивать закон. Я тоже живу в многоквартирном доме. Проблема даже не с буйными жильцами, во многих квартирах делаются ремонты. Нарушаются временные рамки. Кварталы новые появляются. Мы поговорим с Арменом Липаритовичем, обсудим. Работу нужно проделать большую», - добавил Антон Минаков.

Напомним, в конце 2025 года максимальный штраф за нарушение тишины в Псковской области увеличили до 30 тысяч рублей.  

Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

