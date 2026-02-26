 
Общество

Почти 50 фактов размещения экстремистских материалов в Интернете пресекли псковские полицейские

48 фактов размещения экстремистских материалов в Интернете пресекли псковские полицейские, заявил во время отчета по работе в 2025 году замначальника УМВД России по Псковской области Сергей Еременко на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«В тесном взаимодействии с УФСБ России реализованы меры по нейтрализации экстремистских и террористических угроз, пресечению иной антироссийской деятельности на территории региона. Совместно раскрыто преступление экстремистской и пять преступлений террористической направленности. Пресечено 48 фактов размещения в сети "Интернет" материалов, признанных судами экстремистскими», - сказал Сергей Еременко.

В результате проведения мероприятий по недопущению распространения заведомо ложной, дискредитирующей использование Вооруженных сил Российской Федерации информации, задокументировано два преступления, пресечено 15 административных правонарушений.

