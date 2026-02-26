Единый размер квоты приема на работу отдельных категорий граждан установили в Псковской области

Изменения, связанные с количеством квотируемых рабочих мест, внесли депутаты в региональное законодательство о занятости населения на февральской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно новым положениям, для работодателей с численностью сотрудников более 100 человек установлен единый размер квоты приёма на работу отдельных категорий граждан – один процент от среднесписочной численности работников для всех групп в совокупности. Речь идет о несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также о лицах, освобождённых из мест лишения свободы.

Корректировка в сторону уменьшения квоты связана с тем, что на сегодняшний день квотируемые рабочие места в регионе заняты всего на 22%. Сейчас на учёте в органах службы занятости состоит всего 13 человек из указанных категорий. Кроме того, расширяется перечень случаев, когда работодатели могут быть освобождены от выполнения квоты.

Напомним, что в Псковской области квоты для граждан иных, кроме инвалидов, категорий были впервые установлены в 2012 году.

Принятый на февральской сессии закон вступает в силу с 1 июля 2026 года.