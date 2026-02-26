 
Общество

Единый размер квоты приема на работу отдельных категорий граждан установили в Псковской области

0

Изменения, связанные с количеством квотируемых рабочих мест, внесли депутаты в региональное законодательство о занятости населения на февральской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно новым положениям, для работодателей с численностью сотрудников более 100 человек установлен единый размер квоты приёма на работу отдельных категорий граждан – один процент от среднесписочной численности работников для всех групп в совокупности. Речь идет о несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также о лицах, освобождённых из мест лишения свободы.

Корректировка в сторону уменьшения квоты связана с тем, что на сегодняшний день квотируемые рабочие места в регионе заняты всего на 22%. Сейчас на учёте в органах службы занятости состоит всего 13 человек из указанных категорий. Кроме того, расширяется перечень случаев, когда работодатели могут быть освобождены от выполнения квоты.

Напомним, что в Псковской области квоты для граждан иных, кроме инвалидов, категорий были впервые установлены в 2012 году.

Принятый на февральской сессии закон вступает в силу с 1 июля 2026 года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026