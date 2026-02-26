Философский клуб «Мысль и дело» проведет первое заседание в Пскове

Первое заседание философского клуба «Мысль и дело» при поддержке регионального отделения «Деловой России» состоится 27 февраля в креативном пространстве «Лофт» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении «Деловой России».

«Это свободный дискуссионный клуб, где каждый может высказаться на заранее предложенную философскую тему. Два модератора начинают, ведут, разжигают, поддерживают философский дискурс. Юмористическое шоу "Разгоны" и умные разговоры интересных гостей Николая Солодникова - самые близкие примеры того, как мы хотим это делать. Если вы чувствуете острый интеллектуальный голод, хотите разобраться в сложных вопросах, нуждаетесь в лучшей среде для развития мысли, то это однозначно для вас», - сообщили в «Деловой России».

На первом заседании дискуссионного философского клуба «Мысль и дело» поговорят о личной свободе человека: свободен ли человек? Есть ли детерминизм воли? Опорными фигурами обозначены Аристотель и Жан-Поль Сартр.