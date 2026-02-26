Адвокат предупредил о риске нарушить УК РФ в соцсетях

В наши дни интернет стал полноценным публичным пространством, в котором действия могут привести к реальным правовым последствиям. Комментарий, репост или обычное сообщение в мессенджере в определённых условиях рискует обернуться в уголовное дело. Как пояснил адвокат по уголовным делам с 28-летним стажем Алексей Зацепин, наиболее часто применяются статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ), 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму и его оправдание), 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По его словам, наряду с этим очень часто в интернет-практике используются 128.1 УК РФ (клевета), 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни), 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), 280.1 УК РФ (призывы к нарушению территориальной целостности РФ). В ряде случаев сначала применяется административная ответственность, однако при повторности наступает уголовная.

«Даже короткий комментарий, который был написан на эмоциях, могут расценить как призыв или унижение. В практике встречались ситуации, когда фраза о "необходимости силовых действий" спустя время превращалась в предмет проведения специальной экспертизы. При этом удаление записи не гарантирует безопасности, поскольку скриншоты и технические данные позволяют восстановить публикацию», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что репост чужого материала может рассматриваться как самостоятельное действие. В этом случае, если контент признают запрещённым и в репосте увидят умысел, распространение может повлечь ответственность, а аргумент «я просто поделился» не станет автоматической защитой.

«Переписка в личных сообщениях также не всегда безопасна. Если один из участников передаёт сообщения правоохранительным органам, а текст содержит признаки призывов либо согласования противоправных действий, он может стать доказательством по делу», заявил адвокат.

Эксперт напомнил, что интернет фиксирует намного больше, чем может показаться рядовым пользователям. Он подчеркнул, что архивы, кэшированные страницы, серверные данные — всё оставляет цифровой след, пишет RuNews24.ru.