Адвокат предупредил о риске нарушить УК РФ в соцсетях

В наши дни интернет стал полноценным публичным пространством, в котором действия могут привести к реальным правовым последствиям. Комментарий, репост или обычное сообщение в мессенджере в определённых условиях рискует обернуться в уголовное дело. Как пояснил адвокат по уголовным делам с 28-летним стажем Алексей Зацепин, наиболее часто применяются статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ), 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму и его оправдание), 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
По его словам, наряду с этим очень часто в интернет-практике используются 128.1 УК РФ (клевета), 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни), 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), 280.1 УК РФ (призывы к нарушению территориальной целостности РФ). В ряде случаев сначала применяется административная ответственность, однако при повторности наступает уголовная.
Он также отметил, что репост чужого материала может рассматриваться как самостоятельное действие. В этом случае, если контент признают запрещённым и в репосте увидят умысел, распространение может повлечь ответственность, а аргумент «я просто поделился» не станет автоматической защитой.
Эксперт напомнил, что интернет фиксирует намного больше, чем может показаться рядовым пользователям. Он подчеркнул, что архивы, кэшированные страницы, серверные данные — всё оставляет цифровой след, пишет RuNews24.ru.