Сертификат псковского конкурса «Многодетная семья года» можно использовать на погашение ипотеки

Расширены возможности использования сертификата участников регионального конкурса «Многодетная семья года» в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Поступает много обращений от участников регионального конкурса "Многодетная семья года" с просьбой распространить возможности использования средств сертификата (2,5 млн рублей) на уплату первоначального взноса при оформлении кредита или займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья. С учётом высоких рыночных цен на недвижимость и реальных потребностей семей – вопрос действительно актуальный. Поэтому принял решение внести изменения в действующее постановление», - сказал Михаил Ведерников.

Теперь средства сертификата могут направляться: на покупку жилья; на погашение основного долга и процентов по уже оформленному жилищному кредиту; на уплату первоначального взноса на приобретение или строительство жилья.

«Для поддержки больших семей мы утвердили в регионе целый пакет мер и продолжаем его расширять и совершенствовать, в том числе в рамках президентского нацпроекта "Семья"», - заключил глава региона.

