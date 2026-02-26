Гололед ожидается в Псковской области в 27 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Ночью и в первой половине дня 27 февраля местами по Псковской области ожидается гололед», - говорился в сообщении.

Во время гололёда МЧС рекомендует: