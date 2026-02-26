Мокрый снег и до -7 градусов прогнозируют в Псковской области 27 февраля

Облачная погода ожидается в Псковской области 27 февраля, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью по северу области будут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, утром переходящий в дождь. В первой половине ночи метель. Днем небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, по югу области без существенных осадков. Утром и днем в отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9-14 м/сек, ночью местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до -7 градусов, днем от +0 до +4 градусов.

Атмосферное давление высокое.