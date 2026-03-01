День образования отряда отмечает Псковский СОБР «Гепард» Росгвардии

Специальный отряд быстрого реагирования «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области отмечает 33-ю годовщину со дня образования сегодня, 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В Псковской области специальный отряд быстрого реагирования был создан в 1993 году и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью. С 2016 года СОБР «Гепард» выполняет служебно-боевые задачи в составе управления Росгвардии по Псковской области.

На сегодняшний день основные задачи СОБР — участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, освобождение заложников, обеспечение силовой поддержки при осуществлении соответствующими правоохранительными органами следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

На территории Псковской области сотрудники спецподразделения на постоянной основе принимают участие в спецоперациях, в результате которых задерживаются подозреваемые в совершении преступлений и административных правонарушений. При содействии сотрудников СОБР «Гепард» из незаконного оборота изымается огнестрельное оружие и наркотические вещества.

Действующих сотрудников отряда наградили тремя орденами Мужества, восемнадцатью медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, одиннадцатью медалями «За отвагу», одиннадцатью медалями «За отличие в охране общественного порядка» и другими государственными наградами.