 
Общество

Следственный комитет продолжает устанавливать фигурантов нападения на псковских десантников 

0

Ровно 26 лет назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, 6-я парашютно-десантная рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ под командованием гвардии подполковника М.Н. Евтюхина приняла бой у высоты 776.0, вошедший в историю как пример героизма и отваги. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по данному факту, в ходе которого уже установлены личности 56 участников нападения на 6-ю роту. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. 

90 гвардейцев противостояли удару со стороны объединенной вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которая насчитывала не менее 2 тысяч боевиков. Почти сутки десантники сдерживали натиск бандитов, рвавшихся через Аргунское ущелье в Дагестан. Они стояли насмерть, выполняя приказ и свой воинский долг. 84 десантника погибли, а четверым были причинены ранения различной степени тяжести. 

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по данному факту, в ходе которого установлены личности 56 участников нападения на 6-ю роту. 35 боевиков уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. 9 лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении 2 фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении 2 участников уголовные дела рассматриваются судами. С восьмью фигурантами проводятся следственные действия. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026