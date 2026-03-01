Следственный комитет продолжает устанавливать фигурантов нападения на псковских десантников 

Ровно 26 лет назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, 6-я парашютно-десантная рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ под командованием гвардии подполковника М.Н. Евтюхина приняла бой у высоты 776.0, вошедший в историю как пример героизма и отваги. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по данному факту, в ходе которого уже установлены личности 56 участников нападения на 6-ю роту. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

90 гвардейцев противостояли удару со стороны объединенной вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которая насчитывала не менее 2 тысяч боевиков. Почти сутки десантники сдерживали натиск бандитов, рвавшихся через Аргунское ущелье в Дагестан. Они стояли насмерть, выполняя приказ и свой воинский долг. 84 десантника погибли, а четверым были причинены ранения различной степени тяжести.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по данному факту, в ходе которого установлены личности 56 участников нападения на 6-ю роту. 35 боевиков уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. 9 лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении 2 фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении 2 участников уголовные дела рассматриваются судами. С восьмью фигурантами проводятся следственные действия.