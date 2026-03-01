 
Общество

Пленарное заседание форума «Плечом к плечу» с участием Леонида Слуцкого стартовало в Пскове

Пленарное заседание III-го Форума содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» стартовало в псковском спортивно-развлекательном парке «Простория» 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

В заседании принимают участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Матфей и другие почетные гости. 

 

Площадка объединила действующих военнослужащих и членов их семей, ветеранов боевых действий, семьи погибших защитников, военных корреспондентов, представителей власти, Русской православной церкви и общественных деятелей, чтобы продолжить работу по созданию системных механизмов для поддержки бойцов и их семей.

 

Отдельное внимание участники форума уделят теме социальной и медицинской реабилитации.

