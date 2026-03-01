Михаил Ведерников: ЛДПР много делает для передовой, и это находит широкий отклик

Широкий отклик у народа находит деятельность Либерально-демократической партии России в области гуманитарной помощи, заявил в рамках пленарного заседания третьего форума «Плечом к плечу» губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Затем он выразил благодарность всем присутствующим за их активную позицию.
«Сегодня в зале сотни разных людей, но все как один пришли на призыв помочь своей стране. Дорогие друзья, выражаю всем вам искреннюю благодарность за активную гражданскую позицию, за то, что вместе с нами в одном строю, плечом к плечу делаете все для успеха на фронте. Наши бойцы эту поддержку чувствуют, и это, наверное, самый главный результат. Мы все знаем, у нас огромная страна, и когда мы вместе стремимся решить общую задачу, все становится выполнимо. Наша сила в единстве, а победа, безусловно, будет за нами», - заключил Михаил Ведерников.