Михаил Ведерников: ЛДПР много делает для передовой, и это находит широкий отклик

Широкий отклик у народа находит деятельность Либерально-демократической партии России в области гуманитарной помощи, заявил в рамках пленарного заседания третьего форума «Плечом к плечу» губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Подвиг воина в нашей стране и в нашей культуре всегда уважали и ценили. Это объединяет всех вне зависимости от возраста, национальности, статуса или политических взглядов. Общими усилиями мы будем и дальше делать все, чтобы каждый боец не беспокоился о бытовых вопросах и мог сосредоточить все силы на выполнении боевых задач. Сегодняшний форум это наглядно показывает. Леонид Эдуардович (Слуцкий, председатель ЛДПР - ред.), хочу сказать слова благодарности вам и вашим единомышленникам за чуткое отношение к вопросам поддержки наших бойцов. Вы очень много делаете для передовой, отправляете технику, материальную помощь, работаете с родными, близкими бойцов, и мы видим, что это находит самый широкий отклик», - отметил Михаил Ведерников.

Затем он выразил благодарность всем присутствующим за их активную позицию.

«Сегодня в зале сотни разных людей, но все как один пришли на призыв помочь своей стране. Дорогие друзья, выражаю всем вам искреннюю благодарность за активную гражданскую позицию, за то, что вместе с нами в одном строю, плечом к плечу делаете все для успеха на фронте. Наши бойцы эту поддержку чувствуют, и это, наверное, самый главный результат. Мы все знаем, у нас огромная страна, и когда мы вместе стремимся решить общую задачу, все становится выполнимо. Наша сила в единстве, а победа, безусловно, будет за нами», - заключил Михаил Ведерников.