Великолучанин получил 12 лет особого режима за наркотики, оружие и кражу

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого сразу по нескольким тяжким статьям — от сбыта наркотиков до незаконного хранения взрывчатых веществ. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре. 

Действия подсудимого квалифицировали по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: пункт «б» часть 3 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств), часть 2 статьи 222 (незаконные приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия), часть 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ), часть 1 статьи 158 (кража).

Установлено, что на территории города в период с 2024 по 2025 год мужчина, уже имевший судимость за особо тяжкие преступления, вновь взялся за старое. На территории города он занимался незаконным сбытом наркотических средств в значительном размере. Кроме того, злоумышленник незаконно приобрел, хранил и сбывал огнестрельное оружие, совершил кражу из магазина самообслуживания, а также хранил взрывчатые вещества — порох.

Суд признал мужчину виновным во всех инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

