Мошенники начали распространять опасные открытки на 8 марта, переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, собирающий данные, или запускает скачивание вредоносного программного обеспечения (ПО), рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«В мессенджерах и соцсетях распространяются ссылки на "красивые открытки с музыкой" или "интерактивные поздравления". Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, собирающий данные, или запускает скачивание вредоносного ПО», — сообщили в «Мошеловке».

Также мошенники на фоне праздничной суеты перед 8 марта активизировали схему с ложной доставкой цветов.

«Мужчинам приходят сообщения или звонки от "курьеров" с требованием предоплаты за "эксклюзивный букет" или оплаты "доставки" на карту физического лица. Либо женщинам пишут о "тайном поклоннике" и просят код из смс для "подтверждения получения"»,— уточнили в пресс-службе.

Еще одной распространенной мошеннической схемой стали фальшивые конкурсы букетов. В соцсетях создаются аккаунты известных флористических студий, которые проводят «конкурс репостов» с ценными призами. Для получения приза (например, годового запаса цветов) просят оплатить «символическую комиссию» или «доставку» выигрыша, говорится в сообщении.

Целевой группой таких схем являются мужчины, ищущие подарки, женщины, ожидающие поздравлений и в целом активные пользователи соцсетей, пишет РИА Новости. Сейчас схемы особо актуальны, поскольку злоумышленники активно эксплуатируют желание мужчин сделать приятный подарок к 8 Марта, а женщин — получить приятный бонус.

В «Мошеловке» посоветовали не переходить по ссылкам с обещаниями сюрпризов, а информацию по различным конкурсам проверять на официальных страницах компаний.

«Помните: курьер никогда не просит предоплату за доставку на карту», — заключили в пресс-службе.