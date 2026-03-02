 
Общество

Кирпичные перегородки демонтируют в старых корпусах ПИЛГ

1

Актуальной информацией о капитальном ремонте старого здания Псковской инженерно-лингвистической гимназии поделился глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Глава города напомнил, что масштабное обновление проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По его словам, сейчас продолжаются работы по обновлению системы отопления и кровли. Одновременно специалисты приступили к замене устаревших водосточных воронок. В корпусах №1 и №2 демонтируются старые кирпичные перегородки.

 

«Здание постепенно меняется, освобождая место для современного пространства. Важно, чтобы наши дети учились в комфортных условиях!» - заключил Борис Елкин. 

Напомним, после ремонта планируется разгрузить основное здание школы и перевести в обновленный старый корпус начальные классы. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026