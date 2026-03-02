Кирпичные перегородки демонтируют в старых корпусах ПИЛГ

Актуальной информацией о капитальном ремонте старого здания Псковской инженерно-лингвистической гимназии поделился глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Глава города напомнил, что масштабное обновление проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По его словам, сейчас продолжаются работы по обновлению системы отопления и кровли. Одновременно специалисты приступили к замене устаревших водосточных воронок. В корпусах №1 и №2 демонтируются старые кирпичные перегородки.

«Здание постепенно меняется, освобождая место для современного пространства. Важно, чтобы наши дети учились в комфортных условиях!» - заключил Борис Елкин.

Напомним, после ремонта планируется разгрузить основное здание школы и перевести в обновленный старый корпус начальные классы.