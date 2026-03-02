Наталья Мельникова о правительственных часах: Мы не «песочим» министров, а конструктивно общаемся

Правительственные часы, которые проходят в Совете Федерации, выстраиваются по принципу конструктивного диалога. Такое мнение высказала сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Перед правительственным часом нам дается тематика, чтобы мы могли подготовиться и изучить спектр вопросов, которые волнуют регион, а также то, чем мы можем похвастаться. Это очень большая наша задача. Не могу сказать, что мы "песочим" кого-то, у нас происходит конструктивный, четкий и более сложный механизм взаимодействия. Безусловно, Валентина Ивановна Матвиенко (председатель Совета Федерации – ред.) очень остро ставит те вопросы, которые требуют системной работы или те, решения по которым затягивается. На это мы министрам указываем, остро ставим такие вопросы», – высказала свое мнение Наталья Мельникова.

Она подчеркнула, что ряд вопросов не удается задать из-за ограничений по времени, но тогда сенаторы выходит напрямую на министерства и получают от них необходимые ответы.