Наталья Мельникова о правительственных часах: Мы не «песочим» министров, а конструктивно общаемся

Правительственные часы, которые проходят в Совете Федерации, выстраиваются по принципу конструктивного диалога. Такое мнение высказала сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Перед правительственным часом нам дается тематика, чтобы мы могли подготовиться и изучить спектр вопросов, которые волнуют регион, а также то, чем мы можем похвастаться. Это очень большая наша задача. Не могу сказать, что мы "песочим" кого-то, у нас происходит конструктивный, четкий и более сложный механизм взаимодействия. Безусловно, Валентина Ивановна Матвиенко (председатель Совета Федерации – ред.) очень остро ставит те вопросы, которые требуют системной работы или те, решения по которым затягивается. На это мы министрам указываем, остро ставим такие вопросы», – высказала свое мнение Наталья Мельникова.

Она подчеркнула, что ряд вопросов не удается задать из-за ограничений по времени, но тогда сенаторы выходит напрямую на министерства и получают от них необходимые ответы.

«У нас очень конструктивный, четкий диалог, с четко постановочными задачами для министерств. После каждого правительства часа выходит постановление, где четко сказано, какие поручения сегодня даются для решения вопросов. Если какой-то регион, а сегодня всем сенаторам дана возможность задавать вопросы неограниченно, даже если мы не успеваем задать свои вопросы, тем не менее в письменном виде мы их все подаем, и нам в обязательном порядке, частным образом отвечают на эти вопросы. Если мы видим, что результат не достигнут, мы инициируем выходы в министерства, чтобы они нам четко давали ответы. Это действительно открытый диалог с властью. И обычно министерства с большой благодарностью и с большим желанием туда приходят», – заключила сенатор.
Пресс-портреты

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

