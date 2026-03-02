 
Общество

Мошенники в Псковской области за месяц обогатились на 52,7 млн рублей

0

За период с января по февраль в Псковской области зарегистрировали 90 потерпевших от действий мошенников, а суммарный ущерб от преступлений составил 52 682 959 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по региону. 

Изображение: управление МВД России по Псковской области

Наиболее распространенными схемами мошенничества оказались: перевод средств на «безопасный счет» — 48 случаев; неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях — два случая; мошенничество при покупке товаров в интернете — 22 случая; «Освобождение» от ответственности — три случая; предложения о дополнительном заработке — 14 случаев.

По всем указанным фактам возбудили уголовные дела. 

Полиция призывает граждан быть бдительными и не оставаться равнодушными.

В случае подозрительных предложений стоит сообщить в полицию по номеру: 102 (112). 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026