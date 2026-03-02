Мошенники в Псковской области за месяц обогатились на 52,7 млн рублей

За период с января по февраль в Псковской области зарегистрировали 90 потерпевших от действий мошенников, а суммарный ущерб от преступлений составил 52 682 959 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по региону.

Изображение: управление МВД России по Псковской области

Наиболее распространенными схемами мошенничества оказались: перевод средств на «безопасный счет» — 48 случаев; неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях — два случая; мошенничество при покупке товаров в интернете — 22 случая; «Освобождение» от ответственности — три случая; предложения о дополнительном заработке — 14 случаев.

По всем указанным фактам возбудили уголовные дела.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не оставаться равнодушными.

В случае подозрительных предложений стоит сообщить в полицию по номеру: 102 (112).