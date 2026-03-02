«Единая Россия» проводит народную акцию «Рисуем Победу»

Народную акцию «Рисуем Победу» проводит партия «Единая Россия». Принять участие может любой желающий, загрузив до 1 мая творческую или исследовательскую работу на сайт risuem-pobedu.ru, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.
В Год единства народов России учредили новую специальную номинацию — «Многонациональная Победа», посвящённую вкладу представителей разных национальностей в победу над фашизмом.
Кроме того, в этом году состоится памятная номинация в честь 85-летия со дня начала контрнаступления Красной Армии под Москвой, которое стало переломным моментом в Великой Отечественной войне.
Работы участников акции появятся в цифровой галерее, на памятных открытках для ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов СВО, на экранах и рекламных щитах центральных улиц городов, открытых экспозициях. Лучшие исследовательские работы будут изданы в методическом сборнике.
Как отметил региональный координатор партийного проекта «Новая школа», руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян, Псковская область, земля которой хранит священную память о подвиге защитников Отечества, всегда активно поддерживает инициативы по патриотическому воспитанию молодежи.
Депутат пригласил все образовательные учреждения Псковской области, родителей, педагогов и неравнодушных жителей региона активно включиться в информационную кампанию и мотивировать детей к участию в акции.
Итоги акции подведут в День Победы.
Народная акция «Рисуем Победу» проводится с 2012 года. В прошедшем 2025 году созданные работы сложились на сайте акции тысячами разноцветных пикселей в грандиозную мозаику, изображающую легендарный орден «Победа». По итогам национальной премии «Патриот» акция была признана лучшим патриотическим проектом страны в формате онлайн.