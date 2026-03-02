Всероссийский конкурс «Мастер года-2026» стартовал в Псковской области

Прием заявок на отборочный этап всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года — 2026» начался в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Региональным оператором конкурса является Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

Участники конкурса — педагогические работники образовательных организаций области, реализующих программы среднего профессионального образования.

Подать заявку на участие в конкурсе можно в электронном виде в виртуальный пункт приема.

Сроки:

I этап (отборочный) — с 16 февраля по 1 апреля.

II этап (региональный) — с 6 по 17 апреля. Этап пройдет в заочном и очном форматах. В нем примут участие педагоги, успешно прошедшие отборочный этап. Им предстоит выполнить различные задания и продемонстрировать профессиональные компетенции в подготовке обучающихся. Победитель регионального этапа станет участником финала конкурса.

III этап (финальный) — сентябрь—октябрь в Ямало-Ненецком автономном округе. Имя победителя будет объявлено 2 октября, в День среднего профессионального образования.

«В этом году конкурс "Мастер года" проводится уже в шестой раз, и мы видим, как он растет и развивается. В прошлом году в нем приняло участие рекордное количество конкурсантов — почти 10 тысяч человек. Это говорит о востребованности проекта, о желании педагогов системы СПО делиться опытом, совершенствовать систему подготовки специалистов. Каждый участник вносит свой вклад в решение нашей общей задачи, поставленной президентом России, — обеспечение кадрового суверенитета страны», — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на встрече врио директора Дновского железнодорожного техникума Александрой Степановой, которая в 2025 году представляла регион в финале всероссийского конкурса «Мастер года», подчеркивала, что подобные конкурсы профмастерства — это не самоцель, а важный этап формирования, развития качеств и компетенций педагогов для будущей подготовки ребят к их профессии. Такие мероприятия, по словам первого вице-губернатора, играют ключевую роль в повышении профессионального уровня педагогов и качестве подготовки студентов.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проводится с 2021 года и является площадкой для демонстрации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, а также для повышения престижа педагогических профессий и популяризации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторы конкурса — Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.