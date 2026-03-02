Жители Псковской области могут предложить территории для благоустройства

Стартовал сбор предложений по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2027 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

Жителей Псковской области приглашают поделиться идеями: какие парки, скверы, дворы, детские и спортивные площадки, пешеходные зоны и другие пространства в поселках и городах нуждаются в обновлении.

Оставить предложение можно по ссылке.

Срок приема предложений — до 26 марта 2026 года.

Все поступившие инициативы рассмотрят органы местного самоуправления. Те территории, которые пройдут проверку, будут вынесены на Всероссийское онлайн-голосование. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня.

Сбор предложений по благоустройству проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».