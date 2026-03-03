 
Общество

Минпросвещения планирует вручить в 2026 году 1 250 премий лучшим учителям

0

Министерство просвещения РФ подготовило проект приказа о распределении по регионам премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. В 2026 году планируется присудить 1 250 таких премий, размер каждой составит 200 тысяч рублей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемое количество премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых в 2026 году учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого субъекта Российской Федерации», - говорится в проекте приказа.

Размер каждой премии составит 200 тыс. рублей. Всего в 2026 году планируется присудить 1 250 таких премий. Средства выделяются из федерального бюджета учителям образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования.

В соответствии с распределением, наибольшее количество премий получат Москва (69), Санкт-Петербург (35), Республика Крым (19), а также Нижегородская (23) и Белгородская (11) области. Для новых и приграничных регионов также предусмотрены премии: ДНР - 9, Курская область - 8, Севастополь - 3 премии. В списке упомянуты все субъекты РФ, пишет ТАСС.

Премии присуждаются за высокие результаты в педагогической деятельности, получившие общественное признание, за подготовку победителей и призеров олимпиад, а также за профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования. Документ проходит стадию общественного обсуждения. 

