«Собственной персоной»: Александр Козловский о праймериз и Народной программе «Единой России»

новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии - депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним вопросы, касающиеся деятельности Госдумы и подготовки единороссов к большим выборам 2026 года.

Какие главные тезисы Александр Козловский выделил для себя в отчете председателя правительства России Михаила Мишустина? По какому принципу формируется Народная программа «Единой России»? Каковы задачи партии на выборах в Псковское областное Собрание? Когда и в каком формате будет проходить предварительное голосование?

Об этом и не только — в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.