Потепление пришло в Псковскую область неравномерно — Тала Нещадимова

Каким городам Псковской области в начале марта удалось достичь рекордных показателей по плюсовой температуре, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Еще вчера зафиксировали мощное вторжение теплого атлантического воздуха в центральные и северо-западные области европейской территории России, что вызвало активный рост температурных показателей. В частности, воздух в Великих Луках прогрелся до +11,6 градуса, превысив прежние достижения.
По словам Талы Нещадимовой, потепление затронуло область по-разному. Если в Пскове температурный режим не изменился, то в Великих Луках рекорд действительно зафиксировали: