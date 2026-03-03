Потепление пришло в Псковскую область неравномерно — Тала Нещадимова

Каким городам Псковской области в начале марта удалось достичь рекордных показателей по плюсовой температуре, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Еще вчера зафиксировали мощное вторжение теплого атлантического воздуха в центральные и северо-западные области европейской территории России, что вызвало активный рост температурных показателей. В частности, воздух в Великих Луках прогрелся до +11,6 градуса, превысив прежние достижения.

По словам Талы Нещадимовой, потепление затронуло область по-разному. Если в Пскове температурный режим не изменился, то в Великих Луках рекорд действительно зафиксировали:

«В Пскове не было рекорда по температуре воздуха, рекорд был только по Великим Лукам: +11,6 градуса максимальная температура была. То есть побит рекорд прежних теплых лет».

Напомним, первая половина марта порадует жителей Псковской области температурами, превышающими норму, однако во второй и третьей декадах температура опустится ниже привычных климатических показателей.