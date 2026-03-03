 
Общество

В Локнянском округе введен запрет на выход на лед

0

С 2 марта на всех водоемах Локнянского муниципального округа введен запрет выхода на лед. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»

Глава напомнил, что погодные условия сейчас нестабильные: температура меняется, лед становится тонким и непрочным. По его словам, даже если на первый взгляд он кажется безопасным, риск провалиться под воду очень высок.

«Прошу всех беречь свою жизнь и здоровье. Особенно важно объяснять детям, почему нельзя выходить на лед — их безопасность в первую очередь зависит от нас, взрослых. Будьте внимательны, следите за детьми и родственниками, и берегите себя и своих близких!» — предупредил Иван Белугин. 

Напомним, на водоемах Псковского муниципального округа, Пскова и Великих Лук также введен запрет выхода на лед.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026