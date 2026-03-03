В Локнянском округе введен запрет на выход на лед

С 2 марта на всех водоемах Локнянского муниципального округа введен запрет выхода на лед. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»

Глава напомнил, что погодные условия сейчас нестабильные: температура меняется, лед становится тонким и непрочным. По его словам, даже если на первый взгляд он кажется безопасным, риск провалиться под воду очень высок.

«Прошу всех беречь свою жизнь и здоровье. Особенно важно объяснять детям, почему нельзя выходить на лед — их безопасность в первую очередь зависит от нас, взрослых. Будьте внимательны, следите за детьми и родственниками, и берегите себя и своих близких!» — предупредил Иван Белугин.

Напомним, на водоемах Псковского муниципального округа, Пскова и Великих Лук также введен запрет выхода на лед.