В Локнянском округе введен запрет на выход на лед

С 2 марта на всех водоемах Локнянского муниципального округа введен запрет выхода на лед. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»
Глава напомнил, что погодные условия сейчас нестабильные: температура меняется, лед становится тонким и непрочным. По его словам, даже если на первый взгляд он кажется безопасным, риск провалиться под воду очень высок.
Напомним, на водоемах Псковского муниципального округа, Пскова и Великих Лук также введен запрет выхода на лед.
Пресс-портреты