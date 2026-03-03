 
Гдовская администрация добилась компенсации за оплату электроэнергии через суд

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил иск администрации Гдовского района к ООО «Элма» о взыскании 5 000 000 рублей, уплаченных за электроэнергию при исполнении муниципального контракта, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде. 

Между администрацией и ООО «Элма» был заключен контракт на реконструкцию очистных сооружений канализации Гдова. Объект передан подрядчику по акту, однако работы до сих пор не завершены, и акт приемки результата не подписан.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан был нести все расходы по содержанию объекта, включая оплату электроэнергии, до момента подписания акта приёмки.

В конце 2024 года общество отказалось оплачивать электроэнергию, что привело к образованию задолженности в размере 7 420 284 рублей за период с ноября 2024 по март 2025 года.

Чтобы избежать отключения энергоснабжения и остановки работ, администрация погасила часть долга 5 млн рублей и обратилась в суд с требованием взыскать эту сумму с подрядчика.

Суд отметил, что обязательства по оплате коммунальных ресурсов прямо предусмотрены контрактом; объект фактически находится в распоряжении подрядчика, который продолжает работы; окончательный результат не принят, а значит, бремя содержания объекта остаётся за исполнителем.

Решением суда от 24 февраля требования администрации признали обоснованными и удовлетворили в полном объёме.

