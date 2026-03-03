78% айфонов, ввезенных по параллельному импорту, оказались бракованными — Mash

78% айфонов, ввезённых в РФ по параллельному импорту за последние два года, оказались бракованными. Коробки с гаджетами вскрывают и меняют оригинальные детали на старые или китайские, пишет Telegram-канал Mash.

Контрольную закупку провели в четырёх городах, там проверили порядка 5000 iPhone моделей 15, 16, 17 Pro и Plus. Бракованными оказались 1053 смартфонов (из 1350) в Калининграде, 1287 из 1650 в Санкт-Петербурге, 897 из 1150 в Челябинске, 663 из 850 в Севастополе. Всего эксперты нашли 3900 аппаратов с браком, ни один из них не был в ремонте за счёт производителя. Ко всему этому 80% из них не соответствовали стандартам и были без маркировки.

Причина — вскрытие и подмена запчастей на заводе. Родные детали меняли на старые или китайские аналоги. Из-за этого у гаджетов чаще всего ломались экраны: появлялись горизонтальные розовые полосы, синий экран, а сенсор начинал «глючить».

Сейчас у России нет официальных контрактов с Apple, поэтому все привозят телефоны через случайных поставщиков. Они могли сэкономить на проверках для своей выгоды, поэтому случаев брака становится больше. Раньше импортёры оформляли сертификаты через Казахстан, Армению, Киргизию — это было быстрее и дешевле, с февраля можно сделать это только через российские аккредитованные органы. Под угрозой оказались 16 тысяч сертификатов на технику Apple, ASUS, HP, Bosch, запчасти Volkswagen, Toyota, Nissan и одежду Nike и Puma.