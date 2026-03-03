 
Олимпиада по финансовой грамотности стартовала в Псковской области

Открытие олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству для дошкольников и учеников 1–11 классов состоялось в псковской средней общеобразовательной школе №13. В этом году Псков впервые присоединился к официальному открытию в очном формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии отделения Банка России по Псковской области

В торжественной встрече приняли участие представители правительства региона, отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ, общественности и ученики школы.

Участников конкурса поприветствовал врио министра образования региона Александр Сорокин.

«Особенность всех мероприятий по финансовой грамотности заключается в том, что они всегда практико-ориентированные. Здесь не столько проверяют ваши знания, сколько дают полезные навыки, потому что быть финансово грамотным сегодня — это не модная тенденция, это насущная необходимость современного общества. Я желаю вам успешного выполнения заданий олимпиады и хороших результатов», — выступил Александр Сорокин.  

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова также пожелала ребятам успехов в решении задач.

«Перед началом олимпиады вам расскажут, как обезопасить себя от мошенников, как можно накопить деньги, как их рационально распределять, и вы поймете, что, ставя перед собой цели, вы сможете достигнуть своей мечты», — добавила Наталия Соколова.

Олимпиаду открыл онлайн-урок для школьников на тему — «Миссия «компьютер: как накопить на мечту», который провел заместитель руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Сергей Колганов.

Олимпиада доступна на онлайн-платформе Учи.ру до 2 апреля. На прохождение дается один час и только одна попытка. До окончания времени, отведенного на решение, можно вернуться к любой задаче, проверить себя и исправить ошибки.

Специальные знания не нужны: все сложные термины объясняются. Главная задача — проявить смекалку, логическое и критическое мышление. По итогам олимпиады каждый участник получит сертификат, грамоту или диплом.

Отметим, олимпиада организована Банком России, Министерством финансов России, Министерством экономического развития России в поддержку национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В прошлом году в ней проверили свои знания более 9 тысяч школьников из Псковской области.

