 
Общество

Снег, дождь и гололед ожидаются в Псковской области 4 марта

0

Облачная с прояснениями и осадками погода прогнозируется в Псковской области 4 марта, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью ожидается снег, на западе местами возможен дождь. Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах также возможно налипание мокрого снега и гололед. 

Ветер будет дуть южного и юго-западного направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, в прибрежных районах местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, на востоке до -8 градусов, а в течение дня — от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026