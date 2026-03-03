Снег, дождь и гололед ожидаются в Псковской области 4 марта

Облачная с прояснениями и осадками погода прогнозируется в Псковской области 4 марта, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью ожидается снег, на западе местами возможен дождь. Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах также возможно налипание мокрого снега и гололед.

Ветер будет дуть южного и юго-западного направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, в прибрежных районах местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, на востоке до -8 градусов, а в течение дня — от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление низкое.