В ВЛГАФК пройдет конференция к 860-летию города Великие Луки

5 марта в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоится XV открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященная 860-летию первого упоминания Великих Лук в древнерусских летописях. Об этом пишет декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков в соцсети ВКонтакте.

Изображение: Дмитрий Белюков / ВКонтакте

В конференции примут участие 35 докладчиков (16 очно, 19 заочно) из 6 образовательных учреждений:

  • Великолукская государственная академия физической культуры и спорта;
  • Великолукская государственная сельскохозяйственная академия;
  • Филиал Псковского государственного университета в г. Великие Луки;
  • Великолукский медицинский коллеж;
  • Великолукский механико-технологический колледж;
  • Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск).

Организаторы конференции: ВЛГАФК, Отдел по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки, Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия, Местное отделение Российского военно-исторического общества в городе Великие Луки Псковской области.

С программой конференции можно познакомиться 

