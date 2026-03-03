В ВЛГАФК пройдет конференция к 860-летию города Великие Луки

5 марта в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоится XV открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященная 860-летию первого упоминания Великих Лук в древнерусских летописях. Об этом пишет декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков в соцсети ВКонтакте.

Изображение: Дмитрий Белюков / ВКонтакте

В конференции примут участие 35 докладчиков (16 очно, 19 заочно) из 6 образовательных учреждений:

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта;

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия;

Филиал Псковского государственного университета в г. Великие Луки;

Великолукский медицинский коллеж;

Великолукский механико-технологический колледж;

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск).

Организаторы конференции: ВЛГАФК, Отдел по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки, Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия, Местное отделение Российского военно-исторического общества в городе Великие Луки Псковской области.

С программой конференции можно познакомиться