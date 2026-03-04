 
В К 2030 году Россия сможет заместить лишь треть авиапарка — «Известия»

Импортозамещение российского авиапарка к 2030 году может составить лишь треть, оценивают в Институте исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. При этом правительство еще в ноябре утвердило план развития экономики, согласно которому к 2030-му 50% воздушных судов страны должны быть собственного производства. Это следует из письма в Минэкономразвития главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача.

Согласно оценкам Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, причиной может стать отставание ввода в эксплуатацию самолетов российских авиастроительных предприятий. Также доля отечественных лайнеров во многом зависит от темпов выбытия иностранных бортов.

«Ввиду более высокой наблюдаемой способности ремонтировать иностранные воздушных судов (ВС), чем ожидалось ранее, доля отечественных ВС может оказаться ниже ожидаемой, особенно с учетом сдвига планов производства», — говорится в документе.

Причины нереалистичных целей — отставание темпов выпуска собственных лайнеров и продление сроков эксплуатации иностранных. В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, входит в «Ростех») заявили, что отечественная промышленность может выполнить поручения правительства по разработке импортозамещенной линейки самолетов.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин 25 февраля в ходе отчета в Госдуме сообщил о завершении сертификации пассажирского самолета Ту‑214 и запуске его серийного производства, пишут «Известия».

Задачу обеспечить долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний РФ в размере 50% к 2030 году ставил президент России Владимир Путин в указе «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» еще в мае 2024-го.
 

