Сергей Вострецов о расширении проекта по реабилитации детей с инвалидностью: СОЦПРОФ полностью поддерживает эту работу

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают расширение пилотного проекта Минтруда по комплексной реабилитации детей с инвалидностью, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов высоко оценил инициативу Минтруда и подчеркнул значимость такого подхода для защиты интересов семей с детьми-инвалидами.

«Расширение пилотного проекта по комплексной реабилитации детей с инвалидностью — это реальный шаг к тому, чтобы наши дети с ограниченными возможностями здоровья получали не разрозненную помощь, а полноценную, системную поддержку на всех этапах взросления. Мы в СОЦПРОФ давно говорим о необходимости именно комплексного подхода: когда реабилитация сочетает медицину, психологию, образование и социальную адаптацию, а семьи не остаются один на один с проблемой. Включение 46 новых организаций из 16 регионов в 2026 году — это отличный сигнал, что государство серьёзно настроено масштабировать лучшие практики. Профсоюзы СОЦПРОФ полностью поддерживают эту работу и готовы активно участвовать в мониторинге реализации проекта, защите прав работников реабилитационных центров и в диалоге с родителями. Только вместе — государство, профсоюзы, специалисты и семьи — мы сможем обеспечить каждому ребёнку шанс на максимальное раскрытие потенциала и полноценную жизнь в обществе. Это не просто программа, это вопрос социальной справедливости и будущего нашей страны», - сказал он.



Проект продлится до 2028 года, а с 2027 года к нему планируется подключить ещё 16 регионов, включая Адыгею, Калмыкию, Коми, Крым и другие. Минтруд также упрощает процедуры для организаций-участников, чтобы как можно больше профильных учреждений могли присоединиться без бюрократических барьеров. Такие инициативы демонстрируют приоритет государственной политики в области социальной защиты детства и создания равных возможностей для всех категорий граждан.