Россиян предупредили о схеме мошенничества с ювелирными магазинами в преддверии 8 Марта

Перед 8 Марта зафиксирован рост количества фишинговых доменов, связанных с продажей ювелирных изделий. Об этом сообщили специалисты BI.ZONE Digital Risk Protection.

«Чтобы оформить заказ, жертва должна указать контактные данные: Ф.И.О., телефон, адрес и email. Злоумышленники разработали сайт таким образом, чтобы пользователь ввел всю необходимую информацию, иначе заказ оформить не получится. Предположительно, схема рассчитана на кражу денег: после заполнения формы продавец может связаться с жертвой, чтобы запросить данные банковской карты», — рассказали там.

Руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин добавил, что многие сайты были со схожим оформлением и практически идентичными доменами, пишут «Известия».