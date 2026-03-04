 
Общество

Названы сферы в Псковской области, в которых доля женщин-руководителей превышает 50%

0

Рынок труда Псковской области проанализировали эксперты портала hh.ru и установили, что больше всего резюме от женщин-руководителей в СЗФО, в том числе в Псковской области, за последний год зафиксировано в сфере управления персоналом и тренингов — их доля составляет 71% от общего числа топ-менеджеров. В топ-5 отраслей, где управленческие позиции занимают или на них преимущественно претендуют женщины, также входят: розничная торговля (69%), медицина и фармацевтика (68%), финансы и бухгалтерия, наука и образование (по 66%), страхование (65%).

Профессиональные области, в которых количество активных резюме женщин-руководителей в СЗФО, в том числе в Псковской области, по данным hh.ru, за последний год превышает 50%:

Профессиональная область

Доля резюме женщин на руководящих позициях

Управление персоналом, тренинги

71%

Розничная торговля

69%

Медицина, фармацевтика

68%

Финансы, бухгалтерия

66%
Наука, образование

66%
Страхование

65%
Искусство, развлечения, массмедиа

60%

Домашний, обслуживающий персонал

58%

Административный персонал

56%

Маркетинг, реклама, PR

55%

Юристы

52%

Интересно, что больше всего топ-менеджеров среди женщин приходится на возрастную когорту от 35 до 44 лет (45% от всех руководителей-женщин), на втором месте — топ-менеджеры старше 45 лет (29%), далее более молодые топы-женщины от 25 до 34 лет (таких насчитывается 21% от общего числа). Всего 3% девушек 18-24 лет удается занять руководящие позиции.

Наиболее высокая доля молодых женщин-руководителей в возрасте до 34 лет зафиксирована в профессиональных сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (29%), «Строительство, недвижимость» (34%) и «Информационные технологии» (36%). Женщины старше 45 лет чаще всего рассматривают управленческие должности в сферах «Добыча сырья» (35%), «Транспорт, логистика» (38%) и «Производство, сервисное обслуживание» (39%).

Согласно исследованию hh.ru, среди женщин и мужчин, которые претендуют на топ-менеджерские позиции, доля соискателей с дополнительным образованием одинакова — по 37%. 

При этом зарплатные ожидания женщин-руководителей в Псковской области на 20% ниже: 80 000 рублей против 100 200 рублей у мужчин. Наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях зафиксирован в профессиональных сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (ожидания женщин на 40% ниже — 71 900 рублей против 120 000 рублей у мужчин), «Сельское хозяйство» (на 39% ниже — 55 000 рублей против 90 600 рублей) и «Медицина, фармацевтика» (на 38% ниже — 50 400 рублей против 81 300 рублей).

Минимальный разрыв отмечен в профобластях «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (на 9% ниже — 50 000 рублей против 55 000 рублей у мужчин) и «Юристы» (на 11% ниже — 55 700 рублей против 62 700 рублей).

