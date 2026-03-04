В псковской Росгвардии прошли учебные сборы пулемётчиков СОБР «Гепард»

В управлении Росгвардии по Псковской области завершились учебные сборы с пулемётчиками специального отряда быстрого реагирования «Гепард», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятия были нацелены на повышение профессионального мастерства бойцов, отработку тактических приёмов ведения огня и слаженности действий в составе подразделений. В ходе сборов сотрудники СОБР оттачивали навыки применения пулемётов на различных дистанциях.

По итогам сборов были подведены итоги и проанализированы результаты выполнения стрельб. Командование отметило высокий уровень подготовки пулемётчиков и их готовность к выполнению задач повышенной сложности: «Такие сборы позволяют поддерживать боевую выучку на должном уровне, — подчеркнул инструктор СОБР «Гепард». — Пулемётчик в современном бою — это не просто стрелок, а ключевой элемент огневой поддержки группы. От его точности и слаженности с товарищами зависит успех всей операции и безопасность личного состава».

Проведение подобных мероприятий на регулярной основе способствует укреплению боеготовности спецподразделений Росгвардии и повышению эффективности их действий при выполнении служебно-боевых задач, добавили в ведомстве.