 
Общество

В псковской Росгвардии прошли учебные сборы пулемётчиков СОБР «Гепард»

0

В управлении Росгвардии по Псковской области завершились учебные сборы с пулемётчиками специального отряда быстрого реагирования «Гепард», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятия были нацелены на повышение профессионального мастерства бойцов, отработку тактических приёмов ведения огня и слаженности действий в составе подразделений. В ходе сборов сотрудники СОБР оттачивали навыки применения пулемётов на различных дистанциях.

По итогам сборов были подведены итоги и проанализированы результаты выполнения стрельб. Командование отметило высокий уровень подготовки пулемётчиков и их готовность к выполнению задач повышенной сложности: «Такие сборы позволяют поддерживать боевую выучку на должном уровне, — подчеркнул инструктор СОБР «Гепард». — Пулемётчик в современном бою — это не просто стрелок, а ключевой элемент огневой поддержки группы. От его точности и слаженности с товарищами зависит успех всей операции и безопасность личного состава».

 

Проведение подобных мероприятий на регулярной основе способствует укреплению боеготовности спецподразделений Росгвардии и повышению эффективности их действий при выполнении служебно-боевых задач, добавили в ведомстве. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026