124 подростка, состоящих на учете в Псковской области, побывали в лагерях в прошлом году

Координационное совещание по обеспечению правопорядка состоялось под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, участники заседания проанализировали эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Наша задача сегодня — объективно оценить, насколько меры профилактики отвечают текущим вызовам, наметить конкретные шаги по усилению защиты подростков от деструктивного влияния», — сказал Михаил Ведерников. Глава региона обратил внимание на рост правонарушений среди несовершеннолетних, а также на необходимость повышения эффективности индивидуальной превентивной работы с несовершеннолетними из «группы риска».

Руководители профильных министерств и ведомств доложили о проводимой в регионе работе. На территории региона за 2025 год проведено 1200 рейдовых и иных мероприятий, направленных на снижение уровня подростковой преступности. Предупреждению повторных правонарушений несовершеннолетних способствуют различные межведомственные мероприятия, в том числе и международный поход «Наследие», профильные смены «Поверь в себя», спартакиада «Твой выбор» и другие.

Значительное внимание уделяется организации досуга и трудоустройству молодежи из группы риска. В прошлом году возможность трудоустройства получили более 90 ребят. По итогам оздоровительной кампании 2025 года в летних и дневных лагерях отдохнули 124 подростка, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики. Организация досуга ребят продолжается с помощью кружков и секций дополнительного образования.

Активную деятельность по популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей и предотвращению деструктивного поведения среди молодежи осуществляют региональные отделения «Юнармии» и Движения Первых. Дети участвуют в патриотических мероприятиях различной направленности: парадах, военизированных эстафетах, почетных караулах, юнармейских слетах, поисковых экспедициях, соревнованиях, флешмобах, проявляют себя на различных интерактивных площадках.

За 2025 год было проведено более 3 тысяч мероприятий патриотической направленности с участием в них порядка 60 тысяч ребят. Дальнейшему вовлечению ребят в деятельность и развитию их гражданской активности будет способствовать Молодежный центр в Великих Луках, который будет создан в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Кроме того, в ходе совещания рассмотрен вопрос профилактики краж автомобилей и иных видов транспортных средств. В свою очередь глава региона обратил особое внимание на развитие системы АПК «Безопасный город» и расширение сети камер видеонаблюдения, особенно в местах парковки и на маршрутах вероятного перемещения похищенных транспортных средств.

Участники заседания также обсудили результаты контрольных мероприятий в рамках реализации нацпроектов.