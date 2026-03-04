 
Общество

Выход на лед в Великолукском округе запрещен с сегодняшнего дня

0

Выход на лед на всех водоемах Великолукского муниципального округа категорически запрещен с 4 марта. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

По словам главы, это вынужденная мера, направленная на сохранение жизни и здоровья людей в период, когда ледовый покров становится неустойчивым и начинается ледоход. 

«Прошу вас отнестись к этому запрету с максимальной серьезностью. Сейчас лед теряет свою прочность, становится рыхлым и непредсказуемым. То, что еще вчера могло казаться надежным, сегодня может стать смертельной ловушкой», — предупредил Алексей Кузьмин. 

Глава также акцентировал внимание на других аспектах, которые помогут обезопасить себя и своих близких: «Особенно опасно выезжать на лед на любом транспорте, включая снегоходы и автомобили. Не стоит подвергать себя неоправданному риску. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Необходимо провести беседу на тему того, почему выход на лед сейчас недопустим. Их жизнь и здоровье – наша общая ответственность». 

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно позвонить по единому номеру экстренных служб – 112.

Напомним, запрет выхода на лед уже действует в Пушкиногорском, Невельском, Локнянском, Псковском, Дновском и Новосокольническом округах, а также в Пскове и Великих Луках. 

