Петербурженка получила штраф за нападение на полицейского в День города Пскова

Псковский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 40‑летней жительницы Санкт‑Петербурга, которая оказала сопротивление при задержании сотрудниками патрульно‑постовой службы Псковского линейного отдела МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошёл в июле 2025 года. Женщина приехала в Псков на празднование Дня города, но не успела на обратный поезд. Вместе со знакомым она осталась на привокзальной площади железнодорожного вокзала. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок: беспричинно выкрикивали грубые нецензурные выражения в адрес окружающих и игнорировали замечания прохожих.

Когда сотрудники полиции потребовали от женщины проследовать в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, она отказалась выполнять законные требования. В ходе задержания подсудимая нанесла полицейскому несколько ударов рукой, причинив ему физическую боль.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В качестве наказания ей назначен штраф в размере 100 000 рублей.