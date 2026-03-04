Мокрый снег и до +7 градусов прогнозируют в Псковской области 5 марта

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 5 марта, сообщили в региональном гидрометцентре.

Пройдут небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, местами с дождем, днем в виде дождя. Ночью местами прогнозируется гололед, на дорогах - местами гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +2 градусов, а днем воздух прогреется от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что несмотря на текущие плюсовые температуры в Псковскую область окончательная весна придет только в апреле.