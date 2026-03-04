 
Общество

Великолучанка отсудила деньги за купленный трехлетним ребёнком iPhone 17 Pro

Великолукский городской суд рассмотрел иск местной жительницы к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя. Причина обращения — случайная покупка смартфона малолетним ребёнком, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Обращаясь в суд, истец указала, что в сентябре прошлого года её малолетний ребенок, играя в мобильном телефоне, своими случайными действиями на одном известном маркетплейсе оформил заказ телефона iPhone 17 pro 1TB ORANGE. Цена заказа - 247 640 рублей.

Обнаружив списание денежных средств с кредитной карты и покупку телефона, истец сразу же приняла меры к отмене заказа. Однако службой поддержки маркетплейса было отказано, так как прошло свыше одного часа, предусмотренного для оформления отмены заказа. В течение недели до поступления товара на пункт выдачи истец пыталась вести переписку с виртуальной помощницей службы поддержки по поводу отказа от товара. Истцу сообщили, что отказаться от товара и вернуть денежные средства она может при его получении.

При поступлении товара в пункт выдачи истец сразу же заявила об отказе, но менеджер пункта выдачи не смог оформить возврат товара. Чтобы не оказаться без денежных средств и товара, истец забрала телефон и продолжила виртуальное общение с маркетплейсом и продавцом, которое осталось без ответа, что и послужило основанием для обращения в суд с иском.

Ответчик исковые требования не признал.

Изучив материалы дела и оценив в соответствии со статьёй 67 ГПК РФ все представленные по делу доказательства в совокупности, суд принял решение о частичном удовлетворении иска. Судом с ответчика в пользу истца взысканы стоимость оплаченного товара, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя, и компенсация морального вреда. Во взыскании неустойки отказано. Одновременно на истца возложена обязанность вернуть продавцу телефон в полной комплектации и без признаков эксплуатации.

