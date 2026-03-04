 
Общество

В Гдовском округе возбудили уголовное дело на охотоведа из-за коррупции

Прокуратура Гдовского района выявила факт коррупции в сфере природопользования. По материалам проверки возбуждено уголовное дело в отношении ведущего охотоведа ГКУ «Гдовское лесничество». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции и природопользовании установлено, что охотовед, злоупотребляя служебным положением, совершил мошенничество. Не имея законных полномочий, он за денежное вознаграждение оформил и выдал охотнику разрешение на добычу копытных животных на территории района.

На основании материалов прокурорской проверки и по постановлению прокурора в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Деяние квалифицировано по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.

