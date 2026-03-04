 
Общество

Фирменный магазин Kerama Marazzi в Пскове провёл мастер‑класс для студентов

0

Фирменный магазин Kerama Marazzi в Пскове принял группу из 24 студентов Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Организатор — компания «Керамик‑Трейд» — провела практико‑ориентированный мастер‑класс, который продемонстрировал современные стандарты отделки и ключевые преимущества материалов Kerama Marazzi.

Фото здесь и далее: ИП Сергеева Есения Денисовна, ИНН 602716127350

Управляющая магазином Наталья Пчёлкина представила технологический цикл производства и подробно остановилась на различиях между настенной плиткой, керамогранитом и мозаикой. Студенты имели возможность тактильно изучить текстуры и типы поверхностей, а также познакомиться с тонкостями профессионального монтажа и работой с современными клеевыми составами и инструментами.

Мероприятие укрепило имидж Kerama Marazzi как профессионального партнёра в подготовке кадров и подтвердило готовность «Керамик‑Трейд» поддерживать образовательные инициативы с местными учебными заведениями. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026