Фирменный магазин Kerama Marazzi в Пскове провёл мастер‑класс для студентов

Фирменный магазин Kerama Marazzi в Пскове принял группу из 24 студентов Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Организатор — компания «Керамик‑Трейд» — провела практико‑ориентированный мастер‑класс, который продемонстрировал современные стандарты отделки и ключевые преимущества материалов Kerama Marazzi.

Фото здесь и далее: ИП Сергеева Есения Денисовна, ИНН 602716127350

Управляющая магазином Наталья Пчёлкина представила технологический цикл производства и подробно остановилась на различиях между настенной плиткой, керамогранитом и мозаикой. Студенты имели возможность тактильно изучить текстуры и типы поверхностей, а также познакомиться с тонкостями профессионального монтажа и работой с современными клеевыми составами и инструментами.

Мероприятие укрепило имидж Kerama Marazzi как профессионального партнёра в подготовке кадров и подтвердило готовность «Керамик‑Трейд» поддерживать образовательные инициативы с местными учебными заведениями.