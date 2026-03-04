 
Члены экипажа подводной лодки «Великие Луки» встретились с воспитанниками клуба «Маргелов»

В Великих Луках находится делегация экипажа подводной лодки «Великие Луки». В рамках поездки командир подлодки капитан II ранга Тимур Набиуллин, помощник командира капитан‑лейтенант Виталий Григорьев и техник гидроакустической группы мичман Александр Чумак посетили военно‑патриотический клуб «Маргелов», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

В военно-патриотическом клубе «Маргелов» гостей тепло встретили капитан II ранга в запасе, заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович, руководитель клуба «Маргелов» Алексей Скачков и маргеловцы.

 

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Воспитанники клуба продемонстрировали гостям свои навыки военно‑спортивной подготовки. Моряки в свою очередь поделились с ребятами рассказами о боевом корабле и особенностях службы на подводном флоте России.

Организаторы мероприятия отмечают, что такие встречи имеют большое значение для патриотического воспитания молодёжи. Общение с действующими военнослужащими позволяет подрастающему поколению глубже познакомиться с профессией военного и вызывает живой интерес к службе на флоте.

Подводная лодка «Великие Луки» была спущена на воду 23 декабря 2022 года. Разработанная конструкторским бюро ОСК «Рубин», подводная лодка проекта 677 «Лада» воплощает новейшие достижения отечественного кораблестроения.

