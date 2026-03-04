Названы даты основного периода проведения ЕГЭ в 2026 году

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Основной период (ЕГЭ — ред.) начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. И уже традиционно определены дополнительные дни для пересдачи одного из предметов — это 8 и 9 июля», — сказал Сергей Кравцов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России, пишет РИА Новости.

Напомним, 2 438 одиннадцатиклассников будут сдавать Единый государственный экзамен в Псковской области в 2026 году.

Экзамен по обществознанию традиционно стал наиболее популярным при выборе ЕГЭ в 2026 году среди псковских школьников.