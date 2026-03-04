Более половины выпускников СПБГУ работают в регионах — первый проректор

Средний процент трудоустройства выпускников Санкт-Петербургского государственного университета составил 87%, заявил первый проректор СПбГУ по молодёжной политике и организации приёма Александр Бабич на пресс-конференции в Пскове. Он уточнил, что это данные Роструда. Статистику официально подтвердили и в самом вузе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Самый примечательный факт, по словам Александра Бабича, заключается в том, что более половины выпускников СПбГУ находят работу вне стен Северной столицы. Первый проректор СПбГУ по молодёжной политике и организации приёма подчеркнул важность такого распределения выпускников по всей стране:
Такое распределение он объяснил высоким качеством подготовки специалистов, конкурирующих на рынках труда по всей стране. Александр Бабич обратил внимание на долгосрочные последствия трудоустройства выпускников:
Напомним, сегодня в Пскове подписали дорожную карту сотрудничества между «Деловой Россией» и СПбГУ.