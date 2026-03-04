Более половины выпускников СПБГУ работают в регионах — первый проректор

Средний процент трудоустройства выпускников Санкт-Петербургского государственного университета составил 87%, заявил первый проректор СПбГУ по молодёжной политике и организации приёма Александр Бабич на пресс-конференции в Пскове. Он уточнил, что это данные Роструда. Статистику официально подтвердили и в самом вузе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Самый примечательный факт, по словам Александра Бабича, заключается в том, что более половины выпускников СПбГУ находят работу вне стен Северной столицы. Первый проректор СПбГУ по молодёжной политике и организации приёма подчеркнул важность такого распределения выпускников по всей стране:

«Более 50% выпускников нашего университета трудоустраиваются не в Санкт-Петербурге. Это свидетельствует о высоком уровне востребованности наших выпускников в регионах России. То, что около половины наших выпускников выбирают регионы для дальнейшего профессионального роста, важно отметить».

Такое распределение он объяснил высоким качеством подготовки специалистов, конкурирующих на рынках труда по всей стране. Александр Бабич обратил внимание на долгосрочные последствия трудоустройства выпускников:

«Наши усилия направлены на создание условий, позволяющих выпускникам уверенно строить карьеру в любом регионе России. Работодатели доверяют выпускникам СПбГУ, зная высокий уровень их квалификации и способность решать практические задачи».

Напомним, сегодня в Пскове подписали дорожную карту сотрудничества между «Деловой Россией» и СПбГУ.