В Псковской области прошли учебно‑методические сборы сотрудников воспитательных служб УФСИН

На базе исправительной колонии № 4 под председательством заместителя начальника регионального УФСИН Дмитрия Алексеева состоялись учебно‑методические сборы с сотрудниками воспитательных служб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В мероприятии участвовали сотрудники отдела воспитательной и социальной работы с осуждёнными УФСИН, заместители начальников учреждений, курирующие кадровую и воспитательную работу, а также представители воспитательных служб исправительных колоний, следственных изоляторов и исправительного центра № 1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе УФСИН России по Псковской области.

Основной целью сборов стало совершенствование воспитательной работы с осуждёнными в подведомственных учреждениях региона и повышение профессионального мастерства сотрудников.

Программа началась со строевого смотра и проверки внешнего вида участников. Затем на объектах ИК‑4 сотрудники отработали практические учебные вопросы: посетили дежурную часть, карантинное отделение, клуб, студию кабельного телевидения, храм, библиотеку, жилые отряды, запираемые помещения и производственную зону колонии.

В ходе мероприятия были подведены итоги работы воспитательных служб за 2025 год. Участникам довели изменения в действующем законодательстве, регламентирующем деятельность уголовно‑исполнительной системы. Кроме того, собравшиеся обсудили проблемные вопросы, возникающие в повседневной служебной деятельности, и обменялись накопленным опытом.

Для оценки уровня профессиональной подготовки сотрудников провели тестирование и предложили решить практические ситуационные задачи.

По итогам сборов участникам вручили методические рекомендации, которые они смогут использовать в дальнейшей работе в своих учреждениях.

