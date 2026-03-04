Эксперт рассказала, какие цветы россияне покупают чаще всего

По данным Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ), более половины общих продаж цветов в России приходятся на розу. В этих своих предпочтениях отечественные покупатели остаются стабильными.

«Спрос практически никак не меняется, и более 50 процентов общего потребления цветочной продукции в России приходится на розу. Именно поэтому крупные производители цветов сфокусированы на выращивании розы как основного своего продукта», — рассказала нашему изданию исполнительный директор НАЦ Виктория Крылова.

По ее словам, кроме роз, в своих букетах россияне круглый год хотят видеть хризантемы, которые используются в составных и моно-букетах. Эти предпочтения остаются много лет неизменными, варьируются только тенденции в декоре и оформлении букетов.

А вот в марте каждый год выходят в лидеры тюльпаны. Такая любовь к этому нежному цветку у россиян сподвигла производителей уделить его выращиванию больше внимания, что немедленно принесло свои результаты.

«Несколько лет назад мы с большим удовольствием отмечали, что российские производители показали пример полного импортозамещения в этом узком сегменте производства тюльпанов. Наш цветок был качественно на очень высоком уровне, а импортный аналог отличался более высокой ценой. Поэтому пару лет мы чувствовали себя просто идеально в этом сегменте», — похвасталась Виктория Крылова.

Однако долго удерживать лидерство в производстве тюльпанов отечественным цветоводам не удалось: сказалась зависимость от зарубежного семенного материала. Российские производители наладили производство с момента посадки, а луковицы завозились из Нидерландов, пишет «Парламентская газета».

«Переживать не стоит — никакого дефицита тюльпанов не будет. Всем всего хватит, а цены останутся в принципе на уровне прошлых лет», — заверила Виктория Крылова.

По данным Минсельхоза, всего в России выращивают цветы в защищенном грунте 133 тепличных предприятия на общей площади 333 гектаров. «Основными выращиваемыми культурами являются розы, на которые приходится порядка половины от общего объема производства, а также тюльпаны, хризантемы, герберы и лилии», — рассказали в пресс-службе Минсельхоза.