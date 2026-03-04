 
Общество

Студент локнянского техникума занял первое место на чемпионате «Профессионалы»

0

Студент 4 курса Локнянского сельскохозяйственного техникума Даниил Андреев занял первое место на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» по сельхозтехнике, сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

«Поздравляем его и наставника Юрия Жученкова — результат действительно впечатляющий!» - сказал Иван Белугин.

Студент Даниил Нефедов стал пятым. «Для него это первый опыт участия, но уже видно, что впереди у него большие возможности показать себя», - добавил глава.

«Ребята из рабочих специальностей сегодня востребованы как никогда. Люди, которые умеют сочетать практические навыки и умение думать, нужны стране и имеют отличные перспективы. Такой опыт и умения открывают перед вами реальные возможности для будущего!» - заключил Иван Белугин.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026