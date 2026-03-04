Студент локнянского техникума занял первое место на чемпионате «Профессионалы»

Студент 4 курса Локнянского сельскохозяйственного техникума Даниил Андреев занял первое место на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» по сельхозтехнике, сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

«Поздравляем его и наставника Юрия Жученкова — результат действительно впечатляющий!» - сказал Иван Белугин.

Студент Даниил Нефедов стал пятым. «Для него это первый опыт участия, но уже видно, что впереди у него большие возможности показать себя», - добавил глава.

«Ребята из рабочих специальностей сегодня востребованы как никогда. Люди, которые умеют сочетать практические навыки и умение думать, нужны стране и имеют отличные перспективы. Такой опыт и умения открывают перед вами реальные возможности для будущего!» - заключил Иван Белугин.