Женщины из Пскова рассказали о самых желанных подарках на 8 марта – опрос

В преддверии Международного женского дня горожанки заглядываются на предложения турагентств: о путешествии в качестве подарка мечтают 24% опрошенных. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные женщины.

19% хотели бы получить деньги. Билеты в театр, кино или музей порадовали бы 7% женщин. Подарочные сертификаты оказались на четвертом месте (6%), на пятом — парфюмерия и косметика (5%). По 3% голосов набрали смартфоны и гаджеты, украшения и часы, бытовая техника, а также сертификаты на обучение. Одежду, обувь или меха хотели бы получить 2% участниц опроса, столько же — деликатесы и сладости, товары для хобби и книги.

Среди прочих вариантов женщины называли товары для спорта, подписки на электронные сервисы и даже такие нематериальные активы как хорошее настроение, проявления любви, заботы и внимания.

Что же обычно дарят женщинам на 8 Марта? Бесспорный лидер — цветы, их получают 6 из 10 горожанок. 13% обычно дарят конфеты или наборы чая и кофе. Парфюмерию и косметику получают 7% опрошенных. Деньги женщинам тоже дарят, но не так часто, как им хотелось бы: лишь 5% женщин обычно получают наличные или переводы. Украшения и подарочные сертификаты обычно достаются 4%. Для 1 из 100 привычным подарком является одежда, еще для 1% — домашний текстиль. А 12% женщин признались, что чаще всего остаются без подарка на 8 Марта.