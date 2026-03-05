 
Общество

Три протокола составлены за нарушения запрета выхода на лед в Псковском округе

Рейды проводят в Псковском округе в рамках контроля исполнения постановления о запрете выхода на лёд. В них участвуют уполномоченный сотрудники администрации округа, пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сотрудники отдела государственного контроля надзора и рыбоохраны Псковской области, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

С любителями зимней рыбалки, которые намереваются выходить на лёд, участники рейдов проводят профилактические беседы, выдают памятки. Однако находятся и те, кто предпочитают доезжать до заветных лунок: составлены три административных протокола на автолюбителей, чьи транспортные средства были обнаружены на льду водоемов.

«Уважаемые любители рыбалка! Оттепель продолжается. Лёд становится всё более тонким и коварным. Выход на него сейчас – лотерея, цена проигрыша – ваша жизнь. Не рискуйте! Соблюдайте Постановление о запрете выходы на лёд и не теряйте благоразумия! В ближайшее время межведомственные рейды будут продолжены», - призвала Наталья Федорова.

 

