52 поставщика включили в реестр недобросовестных в Псковской области за 2025 год

52 поставщика включили в реестр недобросовестных в Псковской области за 2025 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции управления Федеральной антимонопольной службы. 

«Количество включённых в РНП поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2025 году увеличилось почти вполовину и составило 52. В основном предметами контрактов являлись строительные работы, а также поставка топлива, щебня и оказание ритуальных услуг (вывоз тел умерших из больниц)», - отметила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ирина Белоконь в рамках пресс-конференции.

Также она подчеркнула, что из-за подобного поведения подрядчиков сорваны сроки ремонтов социально-значимых объектов.

«В связи с недобросовестным поведением подрядчиков (поставщиков, исполнителей) не отремонтированы социально значимые объекты. Например, школы и детсад в городе Великие Луки», - добавила Ирина Белоконь.
