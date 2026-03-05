52 поставщика включили в реестр недобросовестных в Псковской области за 2025 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции управления Федеральной антимонопольной службы.

«Количество включённых в РНП поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2025 году увеличилось почти вполовину и составило 52. В основном предметами контрактов являлись строительные работы, а также поставка топлива, щебня и оказание ритуальных услуг (вывоз тел умерших из больниц)», - отметила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ирина Белоконь в рамках пресс-конференции.

Также она подчеркнула, что из-за подобного поведения подрядчиков сорваны сроки ремонтов социально-значимых объектов.